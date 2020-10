Roma, camion si ribalta sul Gra all'uscita Appia

01 ottobre 2020 a

a

a

Camion si ribalta sul Gra. È successo questa sera, alle 19.15 presso all'altezza dell'uscita Appia, in prossimità della galleria, sulla corsia interna. Attualmente sono imprecisate le cause dell'incidente. Non ci sono feriti ne altri mezzi coinvolti. Sul posto i vigili del fuoco di Tuscolano per la bonifica e messa in sicurezza del tratto stradale. Necessario l'utilizzo di un'auto gru per la rimozione del mezzo pesante dalla sede stradale. Presenti anche la polizia stradale, i sanitari del 118 e l'auto medica. Chiusa al traffico la corsia del Gra interessata fino alla fine delle operazioni di recupero e messa in sicurezza dell'area interessata.

M.G.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.