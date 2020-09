Via Palmiro Togliatti, scoppia il caos al Punto Covid e arrivano carabinieri, polizia municipale e ambulanza

26 settembre 2020 a

Caos, polemiche e persone esasperate in fila dall'alba. E' iniziata prestissimo l'odissea dei cittadini in coda per un tampone al Punto Covid 19 di viale Palmiro Togliatti nel quadrante sud-est di Roma: il personale medico è uscito fuori solo alle 9 dicendo che non era possibile aprire perché non era stata fatta la sanificazione mentre la fila diventava sempre più lunga (oltre 200 auto in coda) e la gente, esasperata, chiamava i carabinieri. La ditta incaricata della sanificazione è arrivata intorno alle 12 quando sul posto c'erano già i militari, un'ambulanza e la polizia municipale. Nel frattempo, pur di mantenere la calma e l'ordine pubblico il personale medico preoccupato era disposto ad aprire senza igienizzazione.

