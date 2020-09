"La rapina della Ztl". Gasparri azzanna la Raggi: con la scusa del Covid...

25 settembre 2020 a

a

a

L'ultima vessazione nei confronti dei cittadini romani da parte della sindaca Virginia Raggi è quella che il senatore di Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale, e Francesco De Micheli coordinatore FI del I Municipio, definiscono la "rapina" della ZTL.

“Da parte del Comune di Roma siamo a una ulteriore forma di vessazione nei confronti dei cittadini. Per sei mesi la ZTL è stata ovviamente aperta al libero accesso di tutti senza limitazioni. I residenti pagano molti soldi per poter andare a casa loro. Sarebbe stato logico, come alcuni avevano anche chiesto ed altri avevano annunciato, che il permesso a pagamento per i residenti fosse prorogato dello stesso tempo in cui l'accesso al centro è stato gratuito per tutti, ovvero per almeno sei mesi. Invece ora il comune nega questo diritto. In pratica da marzo alla fine di agosto chiunque è potuto entrare in centro gratuitamente ma i residenti invece sono entrati a pagamento e quel pagamento non viene compensato da una proroga di sei mesi, senza ulteriori oneri, dei permessi di accesso. Una vera e propria rapina. Un atto inaudito di questa sindaca che mette così il suggello al suo quinquennato che sarà sommerso dalle pernacchie e dai boati dei romani", si legge in una nota dei due esponenti azzurri.

"La Raggi si comporta in modo arrogante e volgare. Gli esponenti dell'amministrazione che avevano garantito una logica proroga dei permessi sono stati smentiti. L'assessorato alla mobilità si comporta in maniera inaccettabile. Bisogna portarli in tribunale anche per questo. E bisogna ripensare la chiusura della ZTL vista la perdurante crisi del commercio e del turismo. La ZTL va riaperta e i cittadini residenti vanno risarciti con una proroga di sei mesi per il periodo in cui loro hanno pagato e gli altri non pagavano. Inoltre il Campidoglio deve impegnarsi insieme al I Municipio a trovare con urgenza ulteriori spazi da destinare ai parcheggi. La Raggi è davvero non solo una sciagura ma una autentica vergogna per questa città. Presto la cacceremo”, dichiarano Gasparri e De Micheli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.