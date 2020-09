Il maltempo a Roma vince facile: è aiutato da Virginia Raggi. Così Francesco Storace affonda la sindaca

25 settembre 2020 a

"Al maltempo piace vincere facile e si lancia sulla Città eterna. Mira bene al centro e si abbatte su Roma, una città ormai senza protezione, perché chi la governa pensa solo a se stessa. Cara Raggi, non è cambiato proprio nulla rispetto al tempo in cui in Campidoglio sfottevi Ignazio Marino dicendo che nella Capitale serviva un canotto per quattro gocce d’acqua. Siamo esattamente nella stessa situazione di allora". Il vicedirettore de Il Tempo sul sito 7Colli.it affonda la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la bomba d'acqua che ha sommerso la Capitale.

"Lo spettacolo è sempre lo stesso - scriive Storace - e per questo sale la rabbia nel vedere che non ci sono azioni di prevenzione verso il maltempo e che abbiano efficacia: le strade completamente allagate, gli alberi perdono rami, inutile approssimarsi alle fermate della metro, black out e tutto quel che serve per paralizzare le strade. Il video del gruppo Fb “Dillo a noi Roma” mostra le condizioni drammatiche in cui versa Ponte Mammolo. E sono enormi i disagi per i cittadini: sono proprio i romani a dover pagare il costo di un’amministrazione assolutamente inadeguata".

Strade allagate, caditoie otturate, semafori spenti, traffico in tilt, disagi ovunque. In tanti si chiedono perché sia così difficile prevenire le situazioni d’emergenza con la manutenzione e la stessa pulizia delle caditoie. "Domande quasi inutili - chiosa Storace - Perché la risposta punta l’indice contro chi governa il Campidoglio: non è il suo mestiere".

