Appartamento in fiamme a Re di Roma, una donna morta carbonizzata

Incendio questa notte, intorno alle 3.30, in un appartamento in via Satrico 11 a Roma, in zona Re di Roma. Le fiamme hanno avvolto i locali al quarto piano dello stabile. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato trovato in casa il corpo carbonizzato di una donna. Non è ancora stato possibile identificarla: secondo i vicini di casa, infatti in quell’appartamento viveva una donna italiana di 67 anni. Da controllo all’anagrafe, invece, risulta residente una donna ucraina di 56 anni, attualmente irrintracciabile. Dai primi rilievi dei Vigili del fuoco l’incendio sarebbe scoppiato per cause accidentali. Attualmente l’appartamento è inagibile ed è stato sequestrato. Dichiarato inagibile anche l’appartamento al quinto piano, a causa del danneggiamento dovuto al forte calore che si è sviluppato. Sono intervenute le volanti dei commissariati Appio, Romanina e San Giovanni e la scientifica per i rilievi del caso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e le indagini sono in corso. Gli abitanti dello stabile, circa 50 persone, sono state evacuate ma non ci sono stati altri feriti.

