Coronavirus, picco di contagi. Nel Lazio 238 casi

Salgono i casi di coronavirus nel Lazio. «Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi, di cui 141 sono a Roma, e quattro i decessi. Numeri che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni. C’è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster familiari. Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l’attenzione. È fortemente monitorata la zona del sud pontino».

Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. «Sono operativi negli scali di Fiumicino e Ciampino i test per gli arrivi da Parigi e altre zone della Francia», ha aggiunto l’assessore.

