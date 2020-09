In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani

21 settembre 2020 a

La Raggi continua a prendere in giro i romani. Ha assicurato che è tutto a posto ma...chissà se si riferiva a quello che sta accadendo in queste ore davanti all'anagrafe di via Petroselli. Lì ci sono una trentina di romani in fila sotto il sole per avere la scheda elettorale. E pensare che manca una manciata di ore alla fine dell'election day. Roba da non crederci.

Via Petroselli, Anagrafe centrale di Roma, 3 ore da chiusura seggi: oltre 30 persone in fila in strada al sole per avere la scheda elettorale. Disagi e disservizi. Quando la Giunta Raggi ha detto che è tutto a posto, si riferiva a questo? Romani presi in giro due volte. pic.twitter.com/2TGDXFu0vI — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) September 21, 2020

La denuncia viene da Michele Anzaldi, membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tutto testimoniato sui social. Se ne accorgerà anche la Raggi?

