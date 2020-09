Roma, tour al Colosseo sommerso dai rifiuti. Sergio Marchi pubblica il video scandalo dei residenti

19 settembre 2020 a

Roma allo sbando nelle periferie così come nel centro storico. La video-denuncia dell'associazione "Dillo a Noi Roma" pubblicata dal sito 7Colli fotografa la situazione scandalosa in cui versa il quartiere che sorge dietro al Colosseo, nel cuore della Capitale. "Certo, è un problema anche di civiltà. Ma soprattutto di controllo del territorio che invece è lasciato all’incuria e all’abbandono" scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli pubblicando il filmato registrato dai residenti stessi: un tour tra la "monnezza" che sommerge il Colosseo, monumento simbolo di Roma e patrimonio dell’umanità. I commenti sulla pagina Facebook dell’associazione Dillo a Noi Roma si sprecano. E la sindaca di Roma Virginia Raggi finisce sotto accusa per l'incuria e l'abbandono totale del quartiere.

