Roma violenta: omicidio nella notte a Marconi. Due coltellate fatali, fermate due persone. LE FOTO

Una coltellata. Poi un’altra. Due fendenti scagliati con forza all’altezza dell’addome sono stati fatali per il 43enne ucciso ieri in via Borghesano Lucchese, in zona piazzale della Radio. Un uomo di 43 anni è morto in strada dopo esser stato ferito da una coltellata. Sono stati alcuni residenti a dare l’allarme dopo essere stati svegliati dalle urla della rissa scoppiata intorno alle due di notte. Inutile l’intervento dei soccorsi. Non quello dei Carabinieri, che dopo qualche ora hanno fermato due persone.

Secondo le indagini del Nucleo operativo della Compagnia Trastevere e del Radiomobile la rissa sarebbe avvenuta in una zona già nota per fatto di spaccio. Due uomini a bordo di un auto avrebbero iniziato a discutere con una persona che era appoggiata a un muretto. All’improvviso una delle due persone è scesa dalla macchina e ha accoltellato la vittima lasciando il corpo riverso per terra in una pozza di sangue.

Uno dei due indagati è poi tornato sul luogo del delitto ma alcuni testimoni lo hanno riconosciuto. I carabinieri lo hanno fermato risalendo anche al presunto complice. Entrambi sono stati accompagnati in caserma per essere interrogati.

