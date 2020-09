Incompetente e inesperta. Bufera social sulla nuova assessora ai Rifiuti della Raggi

Nel curriculum solo il diploma all'istituto tecnico in servizi sociali e un master in comunicazione

E' polemica su Katia Ziantoni, la nuova assessora ai rifiuti di Roma. Nel mirino il curriculum della donna che ha preso il posto dopo mesi di "vacatio" di Pinuccia Montanari, che non sarebbe il più adeguato per ricoprire un incarico così delicato. La Ziantoni, infatti, vanta un diploma all'Istituto tecnico in servizi sociali, un master in comunicazione e tecnica pubblicitaria e risulta impiegata presso una cassa mutua, oltre ad essere una giornalista pubblicista.

Non proprio le caratteristiche più attinenti all'incarico che ricoprirà, tanto che i social si sono scatenati contro Virginia Raggi artefice della scelta. A favore della Ziantoni c'è solo il fatto di aver ricoperto il ruolo di assessore all'Ambiente nel VI Municipio, ma anche su quella poltrona non sembra aver lasciato grandi tracce, se si considera che il suo cavallo di battaglia elettorale, la chiusura del polo impiantistico di Rocca Cencia, è rimasto solo sulla carta.

