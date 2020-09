I fratelli Bianchi hanno paura di ritorsioni: vogliono restare in isolamento

13 settembre 2020 a

I fratelli Gabriele e Marco Bianchi hanno paura di ritorsioni da parte di altri detenuti del carcere di Rebibbia e per questo hanno chiesto di restare in isolamento. I due, arrestati insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (ai domiciliari) per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, dovrebbero restare in celle singole per altri sette giorni ma i loro legali hanno chiesto al giudice ei vertici del Dap di valutare il prolungamento dell'isolamento.

Intanto mercoledì ci sarà un nuovo appuntamento per ricordare il 21enne di origini capoverdiane massacrato a calci e pugni. Mercoledì 16 settembre alle ore 20:30 ci sarà una fiaccolata dal Parco del Castello fino in Piazza Italia, a Colleferro. Lo ha annunciato il sindaco Pierluigi Sanna.

