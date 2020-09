Scontro tra due auto sull'Ardeatina: tre feriti tra cui un bambino di due anni

12 settembre 2020 a

Scontro tra due auto su via Ardeatina tra Ardea e Albano. È successo questa sera in prossimità dell'intersezione con via Roncigliano. Il bilancio è di 3 feriti, due adulti ed un bambino di poco più di due anni. A scontrarsi, una Renault Clio condotta da un italiano di 50 anni con a bordo il bambino, ed una Volkswagen Golf con a bordo due indiani di 42 e 48 anni. Secondo una prima ricostruzione, della polizia locale di Ardea, intervenuta sul posto, l'incidente è avvenuto a causa di un sorpasso azzardato.

Uno dei due indiani risulta grave, ferito anche l'altro straniero e il bambino. Tutti i feriti sono stati trasportati presso due diversi nosocomi. Al Sant’Anna di Pomezia è stato portato uno dei due indiani feriti. L'altro indiano ed il bambino, invece, sono stati trasportati presso gli ospedali riuniti dei Castelli. Sul posto oltre agli agenti di polizia locale, guidati dal comandante Sergio Ierace, sono intervenuti i sanitari del 118 con tre diverse ambulanze.

La polizia locale di Ardea fa sapere che il bimbo non versa in particolari gravi condizione di salute. Inoltre, è stato accertato a mezzo di etilometro l'assenza di uso di alcol da parte del conducente della Renault Clio. Accertamenti in corso presso i nosocomi anche su tracce di alcol o droghe eventualmente risultati dalle analisi di laboratorio in corso sul conducente del Golf.

