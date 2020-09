Primo contagio in una scuola di Roma. Isolati 60 studenti

04 settembre 2020 a

Arriva il primo caso di positività al Coronavirus in una scuola di Roma, alla Marymount international. Si tratta di uno studente dell’ultimo anno del liceo.

Coronavirus: Speranza, 'a scuola mascherine obbligatorie, 11 mln di quelle chirurgiche'

La preside ha avvisato i genitori e docenti e la Asl ha fatto subito scattare le procedure di sicurezza. In via prudenziale sono stati messi in isolamento domiciliare in attesa di fare i test 60 tra studenti e insegnanti, che proseguiranno, comunque, la didattica a distanza.