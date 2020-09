Tragedia alle porte di Roma. Giù nel pozzo, muore a 55 anni

Massimiliano Gobbi 03 settembre 2020 a

Tragedia questa mattina alle porte della Capitale. Un uomo di 55 anni è caduto in un pozzo all’interno di una proprietà privata, ed è morto. E’ successo a San Cesareo questa mattina , intorno alle 7.50, al civico 29 di via Carzolese. La salma della vittima è stata recuperata a 10 metri di profondità ed in seguito affidata all’Autorità Giudiziaria per le indagini. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Palestrina (24 A) insieme al nucleo Saf ed i sommozzatori.