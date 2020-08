Paura sull'A24: tir in fiamme alla barriera Roma est

Massimiliano Gobbi 31 agosto 2020 a

Autoarticolato avvolto dalle fiamme all'altezza della barriera di Roma Est dell'A24. E' successo alle ore 7 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Tuscolano II e La Rustica per bonificare l'area e metterla in sicurezza. L'autista è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza e scendere dal mezzo senza riportare particolari conseguenze. Polizia Stradale presente sul posto per la gestione della viabilità.