Omicidio stradale all'Infernetto, chiuse le indagini

Andrea Ossino 28 agosto 2020 a

a

a

Le indagini sono terminate. La Procura di Roma chiederà che Federico Costantino venga giudicato con rito immediato. Secondo l’accusa sono infatti così schiaccianti le prove nei confronti del ventiduenne lo scorso 8 giugno ha travolto e ucciso Mattia Ruperto da rendere superflua udienza preliminare. La posizione del ragazzo, accusato di omicidio colposo per aver investito il quattordicenne che aveva appena terminato una cena di classe all’Infernetto, rischia di aggravarsi a causa della velocità con cui guidava l'auto quella notte: 90 chilometri orari in una strada percorribile a massimo 30 chilometri orari. Le testimonianze di amici e familiari ricordano la forte velocità a cui correva l’auto: “sembrava un proiettile”, hanno detto i compagni della vittima. Eppure in quella strada, in via Cilea, da tempo vige un limite che ha imposto di ridurre ulteriormente la velocità a causa di alcuni lavori in corso. È proprio sulla cartellonistica che sostituto Procuratore Andrea Pisani ha disposto e ottenuto un accertamento già realizzato dai vigili urbani. È stato così scopeto che un cartello stradale sarebbe stato capovolto: impossibile per gli automobilisti vederlo. Tuttavia l’indagato stesso ha dichiarato di conoscere molto bene quella strada che percorre quotidianamente per tornare a casa. E così gli inquirenti credono che il ragazzo sapesse bene quale fosse il limite di velocità in quei giorni. Terminato il macabro rito degli accertamenti indispensabili a capire le cause che hanno portato alla morte del Mattia Roperto, il sostituto Procuratore Andrea Cusani ha firmato la chiusura indagini e chiederà che il ragazzo classe 1998, vada a processo con rito immediato. Un processo che verrà combattuto a suon di perizie. Intanto una cosa è certa: Federico Costantino non guidava sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Andava veloce è si è distratto. E a farne le spese è stato un ragazzino di appena 14 anni.