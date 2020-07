Nove auto a fuoco. Paura e traffico in tilt all'Infernetto

24 luglio 2020 a

Alle ore 14 di oggi, 2 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando VV.F. di Roma con l'ausilio di 1 Autobotte, sono intervenute in Via Mario Sansone incrocio con Via Giulio Bertoni, per incendio di un gruppo di 9 autovetture, tutte danneggiate dal fuoco. I Vigili del Fuoco in breve tempo hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area, nessuna persona è rimasta coivolta. Sul posto sono presenti i carabinieri per capire l'origine del rogo.