Coronavirus, aumentano i casi nel Lazio. Sospeso ristorante all'Infernetto

«In zona Infernetto nella Asl Roma 3 è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione ’ Michelino Fish’ per una dipendente risultata positiva». Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità in Lazio Alessio D’Amato, durante il consueto bolliettino sui dati aggiornati del Coronavirus

«Oggi registriamo un dato di 26 casi e un decesso. Di questi, dodici sono casi di importazione: quattro di nazionalità del Bangladesh, quattro dall’India, due casi dalla Romania, un caso dalla Lituania e uno dal Marocco». Così l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel corso dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. «Nella zona Infernetto nella Asl Roma 3 - spiega - è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione "Michelino Fish" per una dipendente risultata positiva. È stato avviato il contact tracing e richiesti gli elenchi dei clienti che verranno indirizzati al drive-in di Casal Bernocchi». «Sono state individuate delle badanti di rientro dalla Romania con gli autobus sulla tratta Bacau-Roma - aggiunge -. È in corso l’indagine epidemiologica».