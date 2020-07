Segue la cliente e la violenta. In manette dipendente di un supermercato

22 luglio 2020 a

Ha seguito una cliente del supermercato di Testaccio in cui lavora, poi l'ha trascinata in un vicolo e lì è scattata la violenza. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale. Secondo la testimonianza della ragazza di 20 anni, l’uomo l’ha seguita dopo che aveva fatto la spesa, l’ha trascinata in un vicolo e l’ha costretta prima a un rapporto orale e poi quando ha tentato di avere un rapporto completo la giovane è riuscita a divincolarsi e fuggire. I poliziotti, allertati dalla ragazza, hanno fermato l'uono nel supermercato in cui era tornato a lavorare. I fatti sono avvenuti intorno alle 17. La vittima è stata visitata in ospedale e giudicata guaribile con un giorno di prognosi.