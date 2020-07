21 luglio 2020 a

Rino Barillari, the King of Paparazzi, pizzica sul Messaggero Sting e la moglie Trudy Styler in una cenetta romantica a Roma.

Il rock dei Police sale sul palco con escape room finale

Ma loro si infastidiscono e la moglie manda a quel paese i fan in cerca di un selfie: sció, c’è il Covid...