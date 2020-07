Tragico incidente all'alba. Due morti sull'Aurelia

Massimiliano Gobbi 18 luglio 2020 a

Tragico scontro sulla via Aurelia, nel comune di Fiumicino. A seguito di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 32 dell'arteria, in zona Palidoro, 2 persone hanno perso la vita mentre una e' rimasta ferita.

Chiude via Aurelia in direzione centro, traffico a rischio

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto di cui una a seguito dello scontro ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare l'area, i vigili del fuoco con una squadra proveniente da Cerveteri, la 26A, i sanitari del 118 per i soccorsi e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso.