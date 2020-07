Via Ardeatina, incendio nell'azienda agricola Niesem. Animali salvati dai vigili del fuoco

07 luglio 2020 a

Inferno di fuoco nell'azienda agricola romana Niesem su via Ardeatina, animali messi in salvo dai vigili del fuoco. Il rogo è scoppiato oggi pomeriggio alle ore 14,30 e i vigili del fuoco stanno intervenendo presso via Ardeatina al civico 1998, nel comune di Roma, presso l'azienda agricola Niesem a seguito di un incendio divampato all'interno e che ha interessato il capannone di circa 500 metri quadri di superficie. Le cause sono ancora da ritenersi imprecisate. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Marino (15A) con l'ausilio di due autobotti (ab11 e ab 32). Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio. Gli animali presenti sono stati tratti in salvo senza alcuna conseguenza. Presenti anche Acea reti e i carabinieri di Pomezia.