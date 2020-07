Attraversa i binari e viene falciato dal treno. Muore ragazzo di 25 anni

Massimiliano Gobbi 05 luglio 2020 a

a

a

Tragedia sui binari tra le stazioni di Maccarese Fregene e Torre in Pietra Palidoro sul litorale nord di Roma. Un ragazzo è stato investito da un treno ed è morto sul colpo. Si tratta di un indiano di 25 anni residente a Pordenone. L’episodio è avvenuto sulla linea ferroviaria tirrenica in direzione Pisa. Al momento non è possibile accertare le cause dell’accaduto, secondo le prime ricostruzioni il 25enne avrebbe attraversato i binari. Il traffico ferroviario della linea Roma – Pisa è stato momentaneamente sospeso. Sul posto due pattuglie della PolFer di Roma che stanno indagando sull’accaduto e l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito. Il Comitato Pendolari Roma Nord FI5 fa sapere: “Avvisiamo che, a causa di un investimento avvenuto presso Maccarese, la circolazione sulla linea FL5 è sospesa per permettere gli accertamenti di rito".

Fs, con offerta estiva investimenti e rilancio del turismo

Di seguito la situazione delle corse:

DIREZIONE NORD

FR 35618 Roma Termini – Milano C.le: non partito;

REG 12254 Roma Termini – Civitavecchia: fermo a Maccarese;

REG 12224 Roma Termini – Civitavecchia: non partito.

DIREZIONE SUD

REG 12259 Civitavecchia – Roma Termini: +13, fermo a Ladispoli;

RV 2341 Pisa C.le – Roma Termini: +11, fermo a Ladispoli;

IC 35511 Torino P.N. – Salerno: +12, fermo a Ladispoli;

REG 7303 Grosseto – Roma Termini: fermo a Civitavecchia”.