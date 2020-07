La tromba d'aria spazza via la spiaggia: danni e paura a Sperlonga

Massimiliano Gobbi 04 luglio 2020 a

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questa mattina sulla spiaggia di Sperlonga, in provincia di Latina, provocando anche diversi danni alle strutture balneari. Visibile da tutta la costa, molti cittadini hanno ripreso la scena nonostante in zona si è abbattuto anche un violento temporale che ha interessato il basso Lazio.

La tromba marina si è formata a largo delle acque per poi avvicinarsi sull'arenile e spazzare via lettini, ombrelloni e attrezzature. Alcune strutture non hanno subito danni, altre, invece, purtroppo sono state coinvolte dal vortice che di fatto ha colpito il tratto compreso fra Lago Lungo e la spiaggia di ponente. E' il caso dello stabilimento “L'Oasi”, dove lettini e ombrelloni sono stati letteralmente risucchiati e scaraventati a terra. Per fortuna non si riscontrano danni a persone.

Il litorale romano non è nuovo a questo tipo di fenomeni, il Lazio è regione una delle regione italiane più colpite. Fenomeni violenti ma fortunatamente passeggeri, provocati anche dalle alte temperature.

Ieri il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo per venti forti e possibili violenti temporali da questa notte fino alle 15. Il bollettino specifica come "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forte raffiche di vento".