Enzo Salvi e il pappagallo ferito. Così si difende l'aggressore

Trovato l'aggressore del pappagallo di Enzo Salvi. Si tratta di un ventenne originario del Mali che lunedì mattina ha preso a sassate l'animale sotto gli occhi del padrone. Subito dopo ne è scaturita una doppia aggressione anche nei confronti del comico romano che poi ha sporto regolare denuncia.

Video su questo argomento Il pianto di Enzo Salvi per il pappagallo preso a sassate: "Violenza inaudita e gratuita"

I carabinieri di Ostia hanno individuato l'uomo che si sarebbe giustificato dicendo: "Mi ha spaventato". E' stato deferito all'Autorità giudiziaria per maltrattamenti sugli animali. Il piccolo Fly ha riportato un trauma cranico e ora è ricoverato in una clinica specializzata in animali esotici.