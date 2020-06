Giornata Mondiale Onu di lotta alla droga

Mary Tagliazucchi 26 giugno 2020 a

La pandemia da Covid-19 ha stravolto le vite, le esistenze di tutti. In particolar modo anche di chi, fa uso di sostanze. Per questo Villa Maraini - CRI in collaborazione con l’Università di Tor Vergata si sono uniti per il “World drug day 2020” . Una giornata all’insegna della prevenzione e informazione.

Sono infatti - al tempo del Covid-19 - 71 milioni le persone nel mondo affette da problemi mentali abbinati ad uso di droghe; 14,89 per cento della popolazione italiana fa uso di sostanze; 90.000 persone al giorno nel nostro paese assumono metadone (sostitutivo degli oppiacei); 33 per cento della popolazione italiana ha provato almeno una volta droghe; 650.000 gli studenti che ne hanno fatto uso; 14 i miliardi spesi all’anno per acquisto droga.

E, nella mattinata di oggi, presso la fondazione Villa Maraini – Cri in via Bernardini Ramazzini, non a caso oltre a celebrare questa importante iniziativa c’è una novità a livello nazionale: test gratuiti sierologici Covid-19 e test molecolari per Epatite C. Lo screening è solo per la popolazione target degli utilizzatori di sostanze. Questo è stato possibile anche grazie alla stretta collaborazione con la cattedra di Malattie infettive dell’università di Roma Tor Vergata, attraverso il supporto di medici dell’Università romana e la presenza del professor Massimo Andreoni.

Un’iniziativa che da il via ad uno studio sul comportamento del Coronavirus nel corpo di chi fa uso di sostanze.Gli eventuali positivi al Covid19 potranno completare la diagnosi con il fibroscan in modo di avere un risultato ancora più netto..

“La Giornata mondiale Onu per la lotta alla droga è un momento importante sia a livello nazionale che internazionale, per questo oggi abbiamo organizzato anche un webinar con la partecipazione di membri della Federazione internazionale della Croce e Mezzaluna rossa, dell’Unodc (Agenzia Onu per la droga) e dell’Alto commissariato per i diritti umani dell’Onu. Questa nostra attività di test e formazione internazionale sarà inserita nella campagna globale ‘Support don’t punish’ (supporta non punire) per politiche sulle droghe basate sulla salute e i diritti umani anche in questo periodo di covid19, portando la testimonianza di una nostra utente in cura e diffondendo il Manifesto ‘Rome Consensus 2.0 per una politica umanitaria sulle droghe’.” ha concluso il presidente Massimo Barra.