Far west a Centocelle. Aggressione a bastonate

25 giugno 2020 a

a

a

Sembra un assalto in piena regola quello compiuto ieri sera da un gruppo di quattro o cinque persone armate di bastoni, alla pizzeria gestita da stranieri in via dei Gelsomini a Roma nel quartiere Centocelle. Il gruppo è arrivato a bordo di un furgone e, apparentemente senza motivo, dopo aver aggredito clienti e dipendenti della pizzeria, ferendo due ventenni egiziani, di cui uno, figlio del titolare, e dopo ave fatto scappare tutti i clienti, sono risaliti sul furgone e si sono dileguati. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale al Vannini ma non sono in gravi condizioni. I carabinieri della stazione Centocelle e i loro colleghi della compagnia Cassia, indagano sull’accaduto senza escludere nessuna pista.