Coronavirus, medici in rivolta: il bonus Covid è una beffa

Si è talmente ristretto, che alla fine il Bonus fa anche «malus». Penalizzando i tanti, troppi esclusi dai compensi straordinari deliberati per gli operatori sanitari del Lazio impegnati nell’emergenza-Coronavirus: «la Regione ha escluso l’80% dei lavoratori - denunciano Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari regionali di Cisl Fp e Uil Fpl - La platea dei destinatari, anziché essere definita attraverso il confronto con i sindacati e l’approfondimento caso per caso, è stata affidata ad un atto unilaterale dell’amministrazione che ha tagliato i numeri con l’ascia. Un gesto inaccettabile nei confronti di lavoratori che hanno rischiato la vita per difendere la salute di tutti». A cominciare dalle aziende dove i dati sono peggiori della già bassa media regionale. Come all’Ifo: «solo il...

