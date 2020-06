La mareggiata distrugge tutto. Caos sul litorale di Roma

La mareggiata e il forte vento di ieri, che si è abbattuto sul litorale romano, ha distrutto buona parte del lavoro fatto dai balneari per sistemare le spiagge. Particolarmente critica la situazione sul litorale sud di Roma, dove l'acqua ha circondato le strutture balneari distruggendo, per alcune realtà, alcuni porzioni di impianti. Questa mattina abbiamo scattato alcune foto dallo stabilimento il Tucano Beach di Tor San Lorenzo, dove è possibile vedere, a pochi metri di distanza dallo stabilimento balneare, un serbatoio di gasolio arrivato dal mare, forse proprio dal motopeschereccio affondato ieri a largo della Riviera Mallozzi ad Anzio.

Venti da forti a burrasca e aumento delle temperature al Centro-Sud

"La mareggiata ha creato non pochi danni agli stabilimenti balneari - ha dichiarato Roberto Topa, presidente Confartigianato Balneatori Lazio e gestore dello stabilimento il Tucano Beach - ha spostato tutto quello che avevamo sistemato in questi giorni e messo tutto in disordine, ora dobbiamo ripartire da zero. E' arrivato, inoltre, un serbatoio di gasolio dalla dubbia provenienza, è molto grande, forse è del peschereccio naufragato ieri, non lo sappiamo, se c'è dentro la nafta potrebbe causare danni ambientali importanti. Si trova nel piccolo tratto di spiaggia libera vicino allo stabilimento che gestisco".