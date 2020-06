Arrivano altre telecamere sulle preferenziali

Dall'autunno controlli in 11 tratte riservate ai bus

Dall’autunno altre 11 corsie preferenziali per gli autobus del trasporto pubblico di Roma saranno controllate dalle telecamere. Auto, motorini e altri mezzi non autorizzati che transiteranno sulle corsie violando il codice della strada saranno così certamente sanzionati. La notizia è stata da questa mattina nel corso di una seduta della commissione capitolina Mobilità dedicata a questo dall’Agenzia Roma servizi per la Mobilità.

«A fine 2018 - ha spiegato l’agenzia - abbiamo realizzato una gara per 409mila Euro. E ad oggi abbiamo proceduto con l’installazione di 8 varchi sui 10 previsti. Adesso, con un altro finanziamento da 700mila euro realizzeremo altri 11 varchi su viale Libia, via Cicerone, via Emanuele Filiberto, corridoio Laurentina, via Volturno, via Vittorio Colonna, Lungotevere dei Sangallo».

I lavori - secondo quanto si apprende - dovrebbero partire in estate e i primi occhi elettronici potrebbero essere attivi già da inizio autunno. Con la gara precedente sono stati installati i varchi elettronici per l’accesso alle corsi preferenziali su corso Vittorio Emanuele, via Labicana e via Regina Margherita, mentre devono essere ancora installati gli «occhi elettronici» su via del Corso (da piazza Colonna a piazza Venezia in entrambe le direzioni) e su via dei Fori imperiali.