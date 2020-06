Il vento killer fa ribaltare il peschereccio. Un morto e due feriti

Massimiliano Gobbi 04 giugno 2020 a

a

a

Un peschereccio si è ribaltato al porto di Anzio a causa del forte vento. Le persone coinvolte nel ribaltamento del peschereccio sono tre, una di queste è deceduta, due, invece sono rimaste ferite. Al largo della Riviera Mallozzi, a circa 150 metri dalla costa mentre l'imbarcazione stava rientrando al porto. Due pescatori sono stati recuperati in mare, per il terzo uomo, invece, non c'e stato nulla da fare.

Una folla di cittadini si è riunita sul molo per seguire le operazioni. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco, il nucleo sommozzatori, il funzionario e il capo turno provinciale oltre ai carabinieri e sanitari intervenuti anche con eliambulanza. Al lavoro anche l’elicottero dei vigili del fuoco e le moto d’acqua e motovedette della Capitaneria di porto. (Massimiliano Gobbi)