Abbiamo imparato a conoscerli e apprezzarli. In questi mesi sono stati loro gli eroi che ci hanno protetto e ci stanno guidando verso un ritorno alla normalità. Sono il volto più bello dell’Italia, quello mostrato da uomini e donne di cui non conosciamo il viso. Lavoratori che non si sono fermati mai e che hanno continuato a fare quello che chiamano “solo il mio dovere”.

Non Eroi della porta accanto, che appartengono al mondo di tutti i giorni. A partire dal personale sanitario, agli operatori carcerari, ai commessi del supermarket, agli autotrasportatori...

A loro è dedicato il webinar sociale organizzato da Challenge Network La Leadership vincente dei Non Eroi - Gennaro Arma, promosso dalla sezione Formazione, Consulenza e Attività Professionali di Unindustria.

Il ricavato dell’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto di Unindustria per sostenere la riqualificazione professionale dei detenuti della Casa di Reclusione di Rebibbia, attraverso i Corsi di formazione ad hoc patrocinati dal Garante detenuti del Lazio, sarà interamente devoluto al carcere di Rebibbia, per aiutare la struttura a fare fronte alle spese necessarie per l’adeguamento in materia di prevenzione Covid 19.

Il webinar introdotto da Maurizio Tarquini, direttore generale di Unindustria è stato moderato da Roberto Santori presidente della Sezione Consulenza, Formazione e Attività Professionali, L'evento si è rivolto ai responsabili delle aziende di tutti i settori, sensibili alle tematiche sociali, che con un’offerta libera e pubblica hanno contribuito al ricavato del webinar.

In collegamento dalla casa di Meta di Sorrento, è intervenuto il Comandante Gennaro Arma della Diamond Princess, il NON EROE che ha commosso il mondo, gestendo per quasi un mese nel porto di Yokohama, per la prima volta la quarantena di una nave da crociera, con il virus a bordo, i suoi 2700 passeggeri, e 1100 uomini di equipaggio. Più di 50 nazionalità, culture diverse in poche centinaia di metri. Arma ha raccontato di come ha gestito l’emergenza che si è conclusa con l’iconica immagine del comandante che lascia la nave per ultimo con il volto semicoperto dalla mascherina. Il Presidente Mattarella lo ha nominato Commendatore al Merito della Repubblica.

Concluso il primo webinar, già si lavora al prossimo appuntamento della “staffetta della solidarietà” La Leadership vincente dei non eroi, sarà con il Prof Alberto Zangrillo primario della terapia intensiva del San Raffaele, nonché capo coordinatore delle terapie intensive d’Italia, che in questi mesi di pandemia è stato sul campo h24.