Aereo precipitato nel Tevere, ritrovato il corpo di Daniele Papa

Al termine di una intensa attività di ricerca da parte del nucleo specialistico dei sommozzatori dei vigili del fuoco con il supporto delle squadre di terra è stato individuato all’interno della cabina il corpo di Daniele Papa, allievo pilota di 23 anni, disperso ieri dopo un incidente aereo avvenuto mentre era in volo su un biposto partito dall'aeroporto dell'Urbe con il suo istruttore, Cito Giannandrea. Sul posto, nelle acque del Tevere poco distanti dall'aeroporto, le squadre in questi istanti stanno procedendo, con la massima cautela, le operazioni di messa in sicurezza dell’abitacolo per il recupero del giovane e del velivolo.

Alle 15.30 l'aereo è precipitato e si è inabissato nel Tevere ad una profondità tra i 7 e gli 11 metri in via Vitorchiano dove la visibilità è molto scarsa. Da più di 24 ore i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca, con loro anche Carabinieri e Polizia. "Fratellino mio, sei stato un fratello impeccabile, d'oro, serio, sempre pronto a sostenermi. Non ti meritavi tutto ciò piccolo mio. Ti vorrò bene per sempre" ha commentato la sorella in un post su Instagram.