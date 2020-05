Assembramenti a Conca d'Oro, la Lega: il distanziamento non vale per tutti?

Assembranti a Conca d'Oro, non molto distante dalla Moschea di Roma. La prima a chiedersi se le regole anti-Coronavirus della fase due non valgano per tutti è la consigliere Lega Regione Lazio, Laura Corrotti. "Ci giungono segnalazioni che in diverse zone di Roma, tra cui Conca d’Oro, nel terzo municipio, in occasione della fine del Ramadan si sono riunite decine di persone di fede islamica. Nulla contro la libertà di culto ma le regole valgono per tutti. Non erano vietati assembramenti?".

Nel corso della giornata anche la Lega-Salvini Premier ha stigmatizzato l'assembramento con analoga domanda nel post: "Per loro non vale il distanziamento sociale?".