Cinghiali a Monte Mario. Gli animali vanno a spasso per le strade di Roma

Cinghiali a spasso per le strade di Monte Mario. Il coronavirus e il relativo lockdown ha lasciato spazio agli animali. E questo lo si è detto in tutte le salse. A Roma, però, tutto questo ha una declinazione tutta particolare: cinghiali che scorazzano sui marcapiedi come se nulla fosse.

Sta accadendo in queste ore in via Giorgio Pasquali a Monte Mario. Sarà la vicinanza col parco dell'Insugherata ma mamma e sei cuccioli cercavano cibo indisturbati sotto gli occhi di residenti e automobilisti.