Ai tempi del coronavirus la scuola dell'Infanzia I.C. San Nilo non si è mai fermata. Tra favole, giochi e attività - grazie alla didattica a distanza - anche il covid-19 per i piccoli allievi dell'istituto comprensivo di Grottaferrata, in provincia di Roma, è diventata un'esperienza da studiare e raccontare perché tutto, si sa, può diventare fiaba.

E allora non più il coronavirus spiegato ai bambini ma il virus raccontato dai più piccoli che, nei panni di mini-scrittori, hanno elaborato - attraverso la geometria - le fiabe sul mostro che gli ha chiuso la scuola, non li ha fatti più uscire, andare all'asilo, al parco giochi, in piscina e a casa degli amichetti. "Cicciobomba e Freccia", "Il mostro Quadrato", "I Pupazzi Triangolari", "Triangolandia" che nasce e risorge: la nuova didattica, quella online, e i triangoli protagonisti delle favole sul virus inventate dai piccoli alunni.

I racconti dei bambini del plesso Munari sono brevi ma intensi: sono le storie tutte da ascoltare di Gabriele, Samuele, Nina, Sofia, Filippo, Damiano, Asia, Rebecca, Arianna e Cecilia raccolte nei video realizzati dalle maestre.