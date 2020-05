Covid-saldi al via da subito. Più tavoli all'esterno e aperture domenicali

Nell’attesa dell’ordinanza Raggi sulla disciplina oraria del commercio, che potrebbe arrivare oggi stesso con la possibilità per i supermercati di restare aperti anche la domenica pomeriggio, la Regione viene incontro ai negozianti. Sarà infatti un'estate di saldi ininterrotti quella del Covid 19.

Via i 30 giorni che precedono le vendite di fine stagione e che impedirebbero ai commercianti di poter fare promozioni o sconti di qualsiasi genere alla clientela un mese prima l'inizio ufficiale dei saldi. La Regione Lazio, dopo aver ascoltato le associazioni di categoria, è pronta a portare in consiglio la modifica della legge per consentire ai negozianti che riapriranno il 18 di potere in sostanza autogestirsi con la merce in vendita. In poche parole, quest'estate i saldi potrebbero iniziare il 18 e terminare a metà settembre. Sì perché ufficialmente la data di inizio delle vendite di fine estate è stata già spostata con un intervento della Conferenza delle Regioni dal 4 luglio al primo agosto in tutta Italia. Tuttavia, se si fosse mantenuto lo stop dei 30 giorni precedenti sconti e promozioni dovevano interrompersi nel Lazio il primo luglio. Con la modifica che farà la Regione, invece, questa finestra salta e i negozianti che lo vorranno potranno continuare a vendere la merce a prezzi ridotti rispetto al listino. «È stata accolta la nostra richiesta – fa sapere Antonio Fainella, Direttore Confartigianato Roma – era necessaria questa modifica alla luce della crisi che stanno vivendo i commercianti e per una ripresa che sia il più possibile facilitata. In questo momento lasciare ai titolari...

