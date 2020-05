Mascherine a 0,50 euro? Introvabili

“Ne ho ordinate 5mila, ma non arrivano. Non è come è stato detto in tv. Le mascherine chirurgiche a Roma a 0.50 euro praticamente non si trovano, e spesso per gli ordini si attende parecchio”. A parlare è il dottor Fabrizio Rellecati, titolare della Farmacia di Piazza Santa Maria in Trastevere in centro storico. Da lui sono in vendita le FFP2 (di costo ovviamente superiore) e le lavabili, ma le chirurgiche per ora non ci sono. “Terminate”, si legge anche sul cartello in bella vista affisso all’ingresso, su cui si ferma lo sguardo dei romani in fila. Negli ultimi giorni non è cambiato nulla. Offlimits i dispositivi di protezione individuale di tipo chirurgico a prezzo calmierato da Prati all’Appio-Latino fino a Roma nord e oltre. Nel nostro giro in lungo e largo per la città abbiamo monitorato la situazione. “No mascherine no guanti”, recita l’avviso all’entrata della Farmacia Cestia, solo FFP2 alla Cicerone di via Ostiense, alla Farmacia di Borgo soltanto quelle in tessuto-non tessuto (in compenso le chirurgiche le vende la profumeria a due passi a 1 euro l’una), a quella di San Lorenzo in Lucina ci sono solamente le cover fashion (che non sono presidio sanitario) a 9.90 euro. Alla parafarmacia di via del Moro sono finite. Non va meglio in erboristerie e casalinghi. Dalla dottoressa Fontana di via Matteucci si è in attesa degli ordini: “Per ora nessun tipo di mascherina”, ci dicono da dietro i vetri. Il negozio di sanitari davanti ne ha esposta in vetrina un tipo a 11 euro, al casalinghi di viale Aventino in vendita solo mascherine idrorepellenti a 5.50 euro. Tante poi le farmacie che propongono esclusivamente pacchetti da due o più unità, da poter acquistare a prezzi maggiorati (com’è del resto per i guanti di lattice & Co e per l’alcol, primula rossa da inizio emergenza). Alla Farmacia di piazza Testaccio disponibili solo FFP2 e lavabili in cotone a 5 euro. E potremmo continuare. In barba all’annuncio del Commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, le mascherine chirurgiche a 0.50 euro per i cittadini dell’Urbe non sono mai esistite. Al massimo, dove dice bene, come ad esempio alla Farmacia di via Cola di Rienzo, si trovano a 0.61 euro cadauna, prezzo “politico” comprensivo di iva.