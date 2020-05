Tamponi drive-in in arrivo a Roma in ogni quartiere, dove si possono fare

Tampone drive-in fatti senza scendere dall'auto, in arrivo in ogni quartiere di Roma e in provincia. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio". Asl per Asl, ecco dove si potranno effettuare senza scendere dall'auto con la vettura parcheggiata davanti ad ospedali e case della salute e anche al Car (Centro agroalimentare) di Guidonia.

Cominciamo con la Asl Rm1 dove saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza: uno presso la Casa della salute di via Clauzetto e l’altra presso l’azienda ospedaliera San Giovanni. La stessa Asl Roma 1 oggi registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19 e 63 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 2. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza: una presso il policlinico Campus biomedico e l’altra presso la Casa della salute Santa Caterina della Rosa. Oggi la Asl Roma 2 registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19 e 56 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 3. Altre 2 postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza saranno presenti una presso la direzione generale di Casal Bernocchi e l’altra presso l’ex presidio del Forlanini. La Asl Roma 3 registra un nuovo caso positivo al Covid-19 e 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 4. Presto tamponi drive-in una presso l’ospedale di Civitavecchia e l’altra presso l’ospedale di Bracciano. La Asl Roma 4 registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, è morto un uomo di 68 anni.

Asl Roma 5. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza: uno presso il Centro agroalimentare di Guidonia e l’altra a Colleferro, via degli Esplosivi. La Asl Roma 5 registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19 e 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 6. Sarà operativa una postazione di tampone drive-in per l’indagine di sieroprevalenza, all’ospedale dei Castelli. La Asl Roma 6 registra 11 nuovi casi positivi e 215 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da martedì 12 maggio saranno operativi i primi due moduli della Rsa pubblica di Albano per 27 posti letto.

Come funziona? Intanto va detto che non si tratta di un test somministrato su base volontaria o a richiesta. Il tampone dalla propria auto si farà su chiamata del SISP (Servizio di igiene e sanità pubblica). Sono gli stessi operatori del SISP a valutare ed invitare le persone in sorveglianza sanitaria con sintomi tipici che chiamano il servizio al telefono. Il Sisp valuta anche le segnalazioni dei casi sospetti che arrivano dai medici di Medicina Generale (i medici di famiglia) e che sono in grado di effettuare lo spostamento in auto dal proprio domicilio.