Il Tricolore e la speranza illuminano Porta Pia

La speranza e il tricolore protagonisti l’altra notte a Porta Pia. Lo storico monumento è stato acceso con i colori della bandiera italiana, mentre la tromba dei bersaglieri suonava il Silenzio, in ricordo di tutti gli scomparsi a seguito del coronavirus e in previsione di una grande ripresa di tutte le attività.

«Il Silenzio fuori ordinanza – hanno dichiarato gli organizzatori dell’Associazione Amici di Porta Pia - è uno dei brani commemorativi più conosciuti al mondo e in ogni cerimonia crea un momento di profondo raccoglimento.

Per questo motivo e per la grande amicizia che lega la nostra associazione con i Bersaglieri, le forze dell’ordine e tanti altri enti e volontari che in questi mesi hanno dedicato energia, sostenuto con forza e sofferto insieme ai loro colleghi la perdita di amici e parenti, abbiamo voluto dedicare il Silenzio, con delle note speciali suonate in un posto caro e con una grande significato storico.

La nostra Bandiera come sfondo, il portale del Museo Storico dei Bersaglieri il Capo Fanfara Silvano Curci della Nulli Secundus fanfara di Roma insieme alle forze dell’ordine, tutte, per dedicare un saluto a chi non ha superato questa prova e a chi con forza e volontà continua a sostenere la lotta in questa difficile battaglia».

L’Associazione degli Amici di Porta Pia ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e in modo particolare alla Polizia Locale gruppo Salario Parioli, alla Polizia di Stato-Salario, al Comando Stazione Carabinieri Roma Salario, e poi alla Direzione del Museo storico bersaglieri Roma, e all’Ass. Nazionale Bersaglieri sez. Roma. La suggestiva Illuminazione è a cura di Andrea “il Treccia” d’Amico, le immagini sono di Alfredo Gasparini -Ass. Culturale Fotografiamo.