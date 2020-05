I vigili scoprono un cadavere nel Tevere a ponte Duca d'Aosta

Stavano offrendo assistenza a chi non può permettersi neanche un pasto caldo quando il loro sguardo è rimasto impietrito: sulle sponde del Tevere è riemerso l’ennesimo cadavere. I vigili che hanno fatto la macabra scoperta hanno subito dato l’allarme. E adesso la scientifica è sul posto, sotto il ponte Duca d'Aosta. Non è la prima volta che in zona accadono fatti simili. Nel dicembre 2017 un senzatetto è stato ritrovato morto sulla banchina. Era in un sacco a pelo, disteso su un fianco.