Nel Lazio mascherina sempre obbligatoria

Mascherina obbligatoria nel Lazio. Ma per andare dove, e fare cosa? E soprattutto, dove sta scritto? Poche certezze, tra linee guida, decreti e ordinanze dei rispettivi governatori e sindaci su cosa effettivamente sia consentito fare al comune cittadino da stanotte a mezzanotte. Una moltitudine di tavoli di concertazione, promesse, e tanta confusione. A cominciare ad esempio dalle messe. Una nota del Cei, ieri, «ringraziava» il governo per la disponibilità a valutare il via libera, a fine mese, delle funzioni religiose. La Regione Sardegna aveva tuttavia da poco emesso un’ordinanza in cui si dà il permesso di svolgere funzioni religiose.

E se ogni Regione, e comune, adatta alle esigenze del proprio territorio la direttiva imposta dal decreto governativo, il Lazio ha stilato un vero e proprio vademecum. Tra le novità più importanti «in tutti i luoghi aperti al pubblico al chiuso ci sarà l'obbligo della mascherina - ha spiegato il presidente Zingaretti - così come negli incontri all’aperto, l’obbligo di mascherina vale anche con una sola persona». Anche se nell’ordinanza firmata ieri sera non c’è accenno a tale obbligo, e dunque alla relativa sanzione.

Comunque, tra fatti e parole, ecco, nel dettaglio cosa sarà consentito nel Lazio e a Roma al risveglio di domani mattina.

TRASPORTI

Autobus e metropolitana potranno circolare fino alle 23,30 con l’obbligo per i passeggeri di indossare le mascherine; il tetto di capienza di ogni mezzo è fissato al 50%, per garantire il numero ci saranno contapersone a bordo, posti segnalati, dispenser di igienizzante in biglietteria. La Protezione civile ha espresso la propria disponibilità a mettere in campo propri volontari per controllare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.



ORARI DIFFERENZIATI

A Roma le aperture degli esercizi commerciali verranno spalmati con orari differenziati dalle 8.30 per gli alimentari alle 11.30 ad esempio per le librerie. Per evitare flussi di traffico eccessivi, il sindaco Virginia Raggi ha già firmato l’ordinanza per la proroga della sospensione della Ztl fino al 31 maggio.



PARCHI E VILLE

È consentita la riapertura e da lunedì torneranno ad essere accessibili anche se con le dovute cautele e limitazioni. Per quanto riguarda la Capitale, il sindaco Raggi ha annunciato che resteranno chiuse le aree gioco per bambini e che resta ben saldo il divieto di assembramento. Ma sarà comunque possibile passeggiare e fare attività fisica individuale nel rispetto delle distanze dalle altre persone. Nel particolare l’ingresso è consentito solo a chi non presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre e non è in quarantena. Sì alle passeggiate ma rigorosamente a un metro di distanza gli uni dagli altri. Sì anche all’attività sportiva individuale ma, in questo caso, i metri di distanza devono essere due. Minori e persone non completamente autosufficienti possono passeggiare con l’accompagnatore sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Vietato fare feste o pic-nic e utilizzare le attrezzature sportive. Proibite anche le attività ludico ricreative come giochi e attività di gruppo.



NEGOZI

La Regione Lazio ha stilato un vademecum...

