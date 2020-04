Bimbo di 4 mesi muore all'ospedale di Civitavecchia. Aperta un'inchiesta

Tragedia nella serata di giovedì all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, sul litorale romano. Un neonato di appena un mese è morto per arresto cardiaco. Nato all’ottavo mese di gestazione in un ospedale romano, durante il parto non aveva avuto grandi problemi. Mentre era ricoverato aveva avuto dei problemi respiratori, ma sembra che i medici, una volta superato l'episodio, non avessero riscontrato patologie particolari.​

​

Nella giornata di ieri il piccolo ha avuto un malore mentre si trovava in casa e i genitori hanno chiesto l’intervento dei sanitari per trasportarlo al San Paolo.​

​Ieri sera il bebè ha avuto una fuoriuscita di sangue dalla bocca, tanto che i medici avrebbero anche trovato delle tracce ematiche nelle vie respiratorie. Arrivato al San Paolo in condizioni gravi a nulla sono valsi gli sforzi dei medici del pronto soccorso, per il neonato non c'è stato più niente da fare: è morto.​

​

La Asl Roma 4, intanto, rende noto che sulla vicenda vige il massimo riserbo in quanto il caso è stato preso in carico dall’autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Roberto Savelli, affidata ai Carabinieri della stazione di Civitavecchia per chiarire quanto avvenuto.​