Caos a 5 stelle: i grillini del IV Municipio sfiduciano la loro presidente

Il caos del Movimento 5 stelle non ha fine. Sia a livello nazionale, dove è ripresa la pratica delle espulsioni contro i dissidenti, motivata con la mancata restituzione dello stipendio, sia a livello locale. Nel IV Municipio di Roma, infatti, il gruppo di consiglieri pentastellati ha presentato all'unanimità una mozione di sfiducia ai datti della presidente del Municipio, sempre del M5s, Roberta Della Casa, accusata con la sua Giunta di essere incapace di produrre progetti condivisi, di presentarsi raramente in Consiglio e di agire spesso in difformità dalle indicazioni del suo gruppo.

Un segnale, questo, che oltre a mettere con ogni probabilità fine all'esperienza amministrativa della Della Casa, ha fatto esultare l'opposizione. "Apprendiamo con soddisfazione della mozione di sfiducia che il suo stesso gruppo consiliare ha presentato all'unanimità nei confronti della Presidente grillina del IV Municipio di Roma Roberta Della Casa - ha commentato il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale -. È stata punita l'arroganza della fotocopia in bianco e nero della sindaca Raggi, assurta all'onore delle cronache per aver tentato grottescamente di tassare le processioni religiose, per i circa 129.900 euro destinati ad eventi culturali, anche virtuali, pur in una fase di emergenza drammatica come quella che stiamo vivendo e, infine, proprio con la sua mentore Virginia Raggi, per i 62 computer incompleti e malfunzionanti che voleva spacciare ai ragazzi che ne erano sprovvisti, per seguire le lezioni didattiche". "Un fallimento - continua Gasparri - certificato dall'azione di verifica e controllo svolta dal capogruppo di Forza Italia, avvocato Dino Bacchetti, in qualità di Presidente della Commissione Trasparenza del Municipio, che ha smascherato la sua gestione, quanto meno opinabile. Ora però ci si concentri sui buoni casa che ancora non sono arrivati alle famiglie romane e sui servizi di assistenza sociali erogati con sempre maggior ritardo. Non un minuto di più va perso a causa della incompetenza e dei danni provocati dai grillini”.