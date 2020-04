Virginia Raggi: scuole aperte e bus a numero chiuso. Le proposte anti-Azzolina

Riaprire le scuole, almeno i centri estivi. È la proposta lanciata ieri dal sindaco capitolino Virginia Raggi in un’intervista a tutto campo rilasciata ai microfoni di Radio Cusano Campus. Una richiesta più che legittima alla luce della chiusura totale praticamente di ogni servizio socio-educativo voluta, invece, dal ministro Lucia Azzolina. Ignara, certamente, non solo del disagio insormontabile dei genitori che, nella fase 2 torneranno a lavoro senza sapere dove lasciare i bambini, ma anche dei danni riportati dai piccoli e dai ragazzi stessi che si vedono «chiudere» l’anno scolastico senza sforzi.

Un punto, invece, ben chiaro al sindaco di Roma Capitale che auspica «già dal mese di luglio una riapertura delle scuole tipo centri estivi. I bambini credo che stiano sviluppando delle cattive abitudini, dei turbamenti. I bambini che non posso entrare in contatto con i loro simili non hanno uno sviluppo corretto. Riaprire tipo i centro estivi, magari con due turni, mattina e sera, potrebbe essere un’idea, tutto in base ai dati epidemiologici»...

