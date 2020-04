Riecco Christian Raimo. Milano da bare, il post vergognoso dell'assessore municipale

I morti di coronavirus in Lombardia sono oltre 12mila ma c'è un assessore municipale di Roma che ci scherza su. È il giornalista e scrittore Christian Raimo che per attaccare la giunta leghista della Regione Lombardia ha rilanciato su Twitter la dichiarazione dell'assessore alla Sanità del Pirellone Giulio Gallera: "La Lombardia ha salvato il sud". L'assessore alla Cultura del III Municipio di Roma, guidato dal pd Giovanni Caudo ha commentato così: "Milano da bare".

La Milano da bare. pic.twitter.com/slJkq3jLOH — christian raimo (@christianraimo) April 20, 2020

Il post ha provocato le proteste di molti utenti, anche di quelli più affini politicamente allo scrittore di sinistra. "Milano Da Bare quando le bare non sono finite, quando ognuno qui ha qualche morto, come minimo è uscita male"; "Mi sarei risparmiato la battuta di pessimo gusto. Se non altro per un briciolo di rispetto"; "Chi scrive cose del genere non merita rispetto... stomachevole... un miserabile ignorante..."; "I nostri morti in Lombardia si chiamano Mario, Giovanni Luca e sono i nostri padri e i nostri nonni, la politica è una cosa il rispetto per le persone dovrebbe essere diverso".