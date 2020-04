Le mascherine della Regione Lazio? Pure dall'imbianchino

Il caso «mascherine fantasma» deflagra: l’apertura dell’inchiesta da parte della Procura della Repubblica spinge la Giunta Zingaretti a interrompere la grande fuga. Lunedì 20 le Commissioni Bilancio (presieduta dal Pd, Fabio Refrigeri) e Protezione Civile (presidente Sergio Pirozzi, FdI) si riuniranno in seduta comune, alle 10, invece che la mattina una, Bilancio, e il pomeriggio l’altra. In questo modo si dovrebbe evitare il rischio che il capo della Protezione Civile, Carmelo Tulumello, e la Giunta si presentino a rispondere solo a una delle due.

SHOPPING COMPULSIVO

Tulumello - e con lui la Giunta Zingaretti - dovrà spiegare ai consiglieri come mai siano stati fatti acquisti di merce in un modo che appare quanto meno improvvisato.

IMPEGNATI OLTRE 130 MILIONI DI EURO

Al momento, il computo delle determine emanate dalla Regione riporta 48 affidamenti per un impegno di totale di spesa di 130 milioni di euro. Tralasciando la questione mascherine affrontata a parte, nei magazzini della Regione di via Bel Poggio dovrebbero trovarsi già un milione e 800 mila paia di guanti in nitrile; 39.400 tute monouso; oltre un milione e 20 mila tute isolanti. Poi, ancora: quasi un milione e mezzo di camici, 510mila cuffiette, 116mila occhiali, 100 mila visori...

