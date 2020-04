Auto a folle velocità travolge anziana in fila alle poste. Morta sul colpo

È stata uccisa mentre attendeva in fila di entrare alla Posta, travolta da una Mercedes che ha ferito anche un ragazzino. È accaduto questa mattina, intorno alle 10, in piazza delle Medaglie d’Oro, alla Balduina. La signora, di 76 anni, è morta sul colpo. Era appoggiata a una macchina che sostava regolarmente quando l’auto guidata da un quarantatreenne si è schiantata contro di lei. L’uomo, adesso indagato per omicidio stradale, si è subito fermato, ma per la donna non c’era nulla da fare. Inutile dunque l’intervento dell’ambulanza. I medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Per approfondire leggi anche: Crollo annunciato alla Balduina

Le pattuglie del Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale non hanno potuto fare altro che iniziare le indagini di rito e le routine investigative a cui la Capitale ha ormai abituato i suoi cittadini. Occorre infatti effettuare i rilievi e inviare l’informativa in Procura, dove il sostituto Procuratore Sergio Colaiocco ha già iniziato a lavorare per ricostruire la dinamica dei fatti.