File sulla Pontina come a Ferragosto: fuga verso le case al mare?

Lunghe code di auto sulla Pontina, in direzione Pomezia. È successo oggi pomeriggio sulla strada statale, dove si sono registrati disagi e rallentamenti alla circolazione all'altezza dello svincolo per Pratica di Mare a causa dei controlli a tappeto delle forze dell'ordine che hanno tentato di arginare la fuga dei romani verso il litorale romano. Bloccando e sanzionando chi era in viaggio senza motivi validi di spostamento ma soprattutto chi era diretto verso la seconda casa per passare il weekend di Pasqua. Le verifiche sono state svolte dagli agenti del commissariato di Spinaceto che hanno fatto incanalare su un unica corsia le auto e verificato le autocertificazioni.