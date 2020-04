Zingaretti paga ancora il cugino di Gentiloni

Ottantamila euro (lordi) per 36 mesi: tanto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è pronto a far spendere al ragioniere generale della Pisana pur di assicurarsi la strategica collaborazione del professor Umberto Gentiloni Silveri per la «Valorizzazione della storia e della memoria del Territorio della Regione Lazio e per l’ideazione e la promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla trasmissione della conoscenza storica».

Cugino dell’ex premier, Paolo Gentiloni, il professor Umberto che di mestiere è un illustre docente universitario, allievo di Piero Scoppola da cui ha, di fatto, ereditato la cattedra di Storia Contemporanea a La Sapienza, e, per inciso, editorialista del quotidiano La Repubblica, finisce per costare duemila e duecento e spicci euro al mese alle casse regionali. La denuncia viene da Chiara Colosimo, di Fratelli d’Italia: «In un momento di emergenza, durante il quale tutti gli sforzi economici e i provvedimenti regionali dovrebbero essere a favore delle imprese e dei cittadini, il presidente Zingaretti ne approfitta, con un decreto, per prolungare di diciotto mesi un incarico al professore Gentiloni per la "valorizzazione della storia e della memoria della nostra Regione". Un atto del quale fatichiamo a trovare la necessità e l'urgenza se non dettata dal peso del cognome. Come Fratelli d’Italia stiamo controllando tutti...

